Україна готова до світової економічної кризи - прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна увійшла в світову економічну кризу, однак держава до неї готова

Фото: скріншот трансляції КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна увійшла в світову економічну кризу, однак держава до неї готова

Про це він розповів на брифінгу 11 березня, передає RegioNews.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна фактично стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

"Україна зараз в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році", - сказав прем'єр-міністр.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.