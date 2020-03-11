Шмыгаль про карантин: надо защитить от вируса максимальное количество граждан

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений

Об этом он рассказал на брифинге 11 марта, передает RegioNews.

"Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе и мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, развитых экономиках Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев и Украину и как можно легче пройти этот период", - заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в отличие от других стран, которые начинали действовать слишком поздно, в этом случае лучше начинать чуть раньше или вовремя.

"На сегодняшний день речь не идет, что нас минует эта эпидемия. В мире эпидемия развивается, в Украине зарегистрирован первый случай, что означает, что эпидемия физически в Украине. Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от вируса", - сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что к лету эпидемия пойдет на спад и от нее появятся лекарства. По его словам, критически важную роль будет играть ответственность граждан.

"Правительство сделает все, что возможно. Параллельно говорим о самоорганизации населения", - сказал премьер-министр.

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Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.