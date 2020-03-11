19:37  11 марта
Иран готов отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ
17:36  11 марта
Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса
14:19  11 марта
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 17:54 2

Шмыгаль про карантин: надо защитить от вируса максимальное количество граждан

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 17:54 2
Читайте також українською мовою
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений
Фото: Facebook
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений

Об этом он рассказал на брифинге 11 марта, передает RegioNews.

"Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе и мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, развитых экономиках Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев и Украину и как можно легче пройти этот период", - заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в отличие от других стран, которые начинали действовать слишком поздно, в этом случае лучше начинать чуть раньше или вовремя.

"На сегодняшний день речь не идет, что нас минует эта эпидемия. В мире эпидемия развивается, в Украине зарегистрирован первый случай, что означает, что эпидемия физически в Украине. Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от вируса", - сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что к лету эпидемия пойдет на спад и от нее появятся лекарства. По его словам, критически важную роль будет играть ответственность граждан.

"Правительство сделает все, что возможно. Параллельно говорим о самоорганизации населения", - сказал премьер-министр.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.


Коронавирус Кабмин Денис Шмигаль
Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса
11 марта 2020, 17:36
Украина готова к мировому экономическому кризису - премьер
11 марта 2020, 17:26
Кабмин выделил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен
11 марта 2020, 14:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 14:09
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Ход темной лошадкой. Зачем Зеленскому в сумских губернаторах харьковский "варяг" Грищенко
11 марта 2020, 17:51
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »