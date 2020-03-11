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11 березня 2020, 17:36 3

Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус

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11 березня 2020, 17:36 3
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Українські авіакомпанії виконують рішення про скасування авіасполучення з Італією
Фото: unsplash
Українські авіакомпанії виконують рішення про скасування авіасполучення з Італією

Про це на брифінгу 11 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, надалі уряд буде стежити за ситуацією щодо поширення коронавіруса в інших країнах та приймати рішення про припинення з ними авіасполучення

"Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією. Поки що. Надалі ми будемо спостерігати. У тих країнах, де буде розвиватися параболічно ця інфекція, ми будемо приймати відповідні рішення та припиняти авіасполучення", - зазначив він.

Також Шмигаль повідомив і про масштабне закриття контрольно-пропускних пунктів України – з 219 працюватимуть лише 49.

Нагадаємо, 11 березня уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавіруса у світі.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков рекомендував народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі.

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