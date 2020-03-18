12:41  18 березня
Переговори з МВФ: Шмигаль заявив про позитив
13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
10:49  18 березня
Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 12:45 6

Зупинки, під'їзди, вулиці: як дезінфікують Львів

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 12:45 6
Читайте также на русском языке
На вулицях Львова продовжують працювати порохотяги, сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами зупинок, лавок та місць масового користування
Фото: Львівська міська рада
На вулицях Львова продовжують працювати порохотяги, сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами зупинок, лавок та місць масового користування

Комунальні служби дезінфікують місто, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Комунальні служби миють вулиці, тротуари, зупинки, лавки. Сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами. Продовжують працювати порохотяги. А районні адміністрації забезпечують миття під’їздів у житлових будинках", - повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Щодня проводиться дезінфекція і миття транспорту. Усі роботи з ремонту вулиць, тротуарів виконують у звичному режимі.

Аби запобігти поширенню респіраторних захворювань в усіх адміністративних і комунальних закладах встановили антисептики для рук .

На "Гарячій лінії міста Львова" діє окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема щодо коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст.

Сімейні лікарі Львова виїжджають на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

У Львові закрили всі магазини, крім продуктових і аптек з 16 березня.

Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу З 17 березня в Україні оголошено карантин і заборонені масові заходи.

Коронавірус у Львові: станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

В Україні закривають вокзали. З 18 березня усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус Коронавирус Львів Львов
Переговори з МВФ: Шмигаль заявив про позитив
18 березня 2020, 12:41
Зеленський узаконив покарання за порушення правил карантину
18 березня 2020, 12:30
Поза бюджетом: голова Львівської ОДА закликає долучитися до збору коштів на протидію коронавірусу
18 березня 2020, 12:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 13:38
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »