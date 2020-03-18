Зупинки, під'їзди, вулиці: як дезінфікують Львів

На вулицях Львова продовжують працювати порохотяги, сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами зупинок, лавок та місць масового користування

Фото: Львівська міська рада

На вулицях Львова продовжують працювати порохотяги, сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами зупинок, лавок та місць масового користування

Комунальні служби дезінфікують місто, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Комунальні служби миють вулиці, тротуари, зупинки, лавки. Сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами. Продовжують працювати порохотяги. А районні адміністрації забезпечують миття під’їздів у житлових будинках", - повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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