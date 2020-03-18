Зупинки, під'їзди, вулиці: як дезінфікують Львів
Комунальні служби дезінфікують місто, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Комунальні служби миють вулиці, тротуари, зупинки, лавки. Сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами. Продовжують працювати порохотяги. А районні адміністрації забезпечують миття під’їздів у житлових будинках", - повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Щодня проводиться дезінфекція і миття транспорту. Усі роботи з ремонту вулиць, тротуарів виконують у звичному режимі.
Аби запобігти поширенню респіраторних захворювань в усіх адміністративних і комунальних закладах встановили антисептики для рук .
На "Гарячій лінії міста Львова" діє окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема щодо коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст.
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