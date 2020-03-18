Переговори з МВФ: Шмигаль заявив про позитив

У перемовинах з Міжнародним валютним фондом щодо виділення Україні фінансової підтримки є позитивні результати

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У перемовинах з Міжнародним валютним фондом щодо виділення Україні фінансової підтримки є позитивні результати

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня під час засідання уряду.

"Ми активно ведемо переговори щодо виділення допомоги від МВФ. Вчора була зустріч "Великої сімки". Вчора і щодня відбуваються перемовини з МВФ в селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів, сподіваємося найближчим часом на позитивний результат", – сказав він.

За його словами, станом на сьогодні зворотній зв'язок від МВФ "доволі позитивний".

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Нагадаємо, 16 березня президент України в рамках заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції доручив Мінфіну провести переговори з МВФ.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.