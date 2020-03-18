Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу

З 17 березня в Україні оголошено карантин і заборонені масові заходи. Те саме зробила міська влада Львова, тільки на день раніше. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста Лева та поспілкувався з людьми

Фото: RegioNews

З 17 березня в Україні оголошено карантин і заборонені масові заходи. Те саме зробила міська влада Львова, тільки на день раніше. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями міста Лева та поспілкувався з людьми

Одне з найулюбленіших туристичних міст України наразі напівпусте. Кафе і ресторани зачинені. Міські маршрутки ходять рідко і напівпорожні. Транспорт по області практично не курсує. Проте 34-річна Оксана з Бродів, розташованих під Львовом, таки добралася до роботи. "Викладаю в художній школі. Всі заняття у нас перевели в онлайн-режим. Та я маю приватні уроки з малювання, бо треба з чогось жити. Приїхала зранку електричкою. Людей було небагато, частина в масках. Страшно? Звичайно, тільки дурний не боїться заразитися", - зізнається дівчина.

Заклади громадського харчування в центрі Львова в проїзді Крива липа не працюють, і людей на вулиці обмаль

Проте не всюди так безлюдно. На одному з найбільших продуктових базарів міста - ажіотаж. Сотні людей. Приблизно третина продавців мають маски і рукавички, проте спілкуються неохоче.

"Маю рукавиці, протираю руки антисептиком", – каже 59-річний продавець Микола, який торгує продуктами. Чоловік дістає з кишені антисептик і показує, щоб я раптом не подумав, що дурить.

Торгівля на ринку "Шувар" у Львові - активна. Лише маски на обличчях видають, що в місті карантин

"Мерія обіцяла нас закрити. Але ж маємо за щось жити? У мене 42 роки стажу, а пенсії як кіт наплакав. Якщо мер Садовий нас надумає закрити, то хай місто заплатить за це, адже ми справно платимо податки", - каже 75-річна продавчиня Ірина.

Люди сідають на маршрутку на мікрорайоні Сихів у Львові

Під аптеками стоять люди в чергах. Більшість на відстані метру один від одного. Всередину запускають по одному покупцеві. Літня жінка каже, що в аптеці масок і антисептиків немає, але називає адресу аптеки, яка знаходиться в іншому кінці міста, і запевняє, що там точно є маски по 14 грн. за штуку.

Черга на вулиці до аптеки

В поліклініці поруч – людно. Працівники в масках. Люди масово приходять та перевіряються, чи бува не заразилися, попри рекомендації сидіти дома та викликати швидку в разі підозр на коронавірус.

У міській поліклініці

При вході в медзаклад медсестра в захисному костюмі з ніг до голови – міряє відвідувачам температуру безконтактним термометром і протирає руки дезінфікуючим засобом. Протерти антисептиком руки можна теж при вході в поліклініку.

Рекомендації в поліклініці

Багато людей гуляють в парках – вигулюють собак, читають книги, розпивають пиво.

Проспект свободи із виглядом на оперний театр

Церкви зачинені, але біля дверей є розклад із службами. Отець Павло Цвьок із церкви "Ольги та Єлизавети" закликає вірян через facebook слухати служби в онлайн-режимі.

Черги до кас у супермаркеті

В одному з великих торгових центрів працює тільки продуктовий відділ і аптека. Продавці в масках. Деякі покупці теж. Проте в іншому супермаркеті продавці без масок. Покупців в обох не багато – 5-7 у черзі до кожної каси. Охорона і продавці спілкуватися відмовляються. Більшість - насторожені.

Закриті магазини у ТРЦ "Вікторія Гарденс"

У центрі міста, де зазвичай стоїть людський гомін, що складається з десятка різних мов, незвично порожньо. Лише ходять мовчазні поодинокі туристи. Кафе і ресторани, якими всіяно кожен закуток туристичного центру, замкнені. Місто спить – просинається острах.

Площа Ринок

Італійський співак Альфонсо Олівер, який кілька років живе у Львові, каже, що переживає за рідних. Вони живуть в місті Реджо Емілія, що біля Болоньї.

"Концерти зараз, звісно, всі відмінили. Щодня спілкуюся з рідними по телефону, іноді по кілька разів на день. Ситуація там тривожна. Усі сидять по домівка. Потрібен спеціальний дозвіл, аби вийти в магазин за продуктами. Вдома сидять, нудяться, чекають, коли врешті все завершиться. На щастя, всі рідні здорові. Сам я не панікую, дотримуюся найпростіших порад – частіше мию руки, стараюся не ходити там, де багато людей, гуляю по паркам, бігаю. Свіже повітря корисне для імунітету", - розповідає 34-річний Альфонсо.

Менеджер однієї з туристичних фірм Львова, 38-річний Павло, каже, що з часу перших захворювань в Україні вони припинили водити екскурсії. "Наразі працюємо дистанційно, оформлюємо екскурсії з 3 квітня, коли карантин має завершитися. У разі його продовження будемо далі посувати виїзди. Стараюсь дотримуватися домашнього режиму. Не боюсь заразитися, але усвідомлюю ризик", - каже Павло.

Відділення банків працюють, хоча міська влада рекомендувала перейти на безконтактний режим. До "Ощадбанку" черга пенсіонерів, які в групі найбільшого ризику. Спілкуватися не хочуть, відвертаються, коли запитуєш, чому не хочуть почекати з оплатою комунальних платежів кілька тижнів.

Заклад громадського харчування в ТРЦ "Вікторія Гарденс" не працює, тільки відправляють страви через швидку доставку покупцям

По місту багато хлопців зі швидкої доставки – "Glovo", "Raketa", "Uber Еats". "Укрпошта" та "Нова пошта" працюють у звичайному режимі. Часто по місту можна почути сирени швидких і поліції.

Рекомендації від міської влади

В аеропорту безлюдно. Працівники в масках. "Аеропорт практично закрили. Всіх працівників за свій рахунок відправляють у відпустку. Оплачувану дозволили лише кільком. У мене остання нічна зміна, що буде далі - невідомо. В аеропорту залишиться тільки охорона", - каже 30-річний Андрій.

Наразі у львівській інфекційній лікарні 14 осіб, в яких підозра на коронавірус. Жодного підтвердженого випадку в місті немає. Львів, як і вся країна, пристосовується до нового виклику. У facebook поширюють шарж на туристичне гасло міста "Львів – відритий для світу" на "Львів – закритий для світу". Проте, за моїми спостереженнями, радше "Львів – насторожений до світу".