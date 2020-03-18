Коронавірус у Львові: з підозрою вже 24 особи

Станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені

Станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені

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