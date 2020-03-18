Коронавірус у Львові: з підозрою вже 24 особи
Як передає RegioNews, посилаючись на Львівську міську раду, про це заявила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.
За її словами, біоматеріал скеровано до Києва для дослідження.
"У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епідамамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів", - заявила вона.
Як зазначила Слічна, 12 осіб з них - це мешканці міста Львова, всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону.
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