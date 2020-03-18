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18 березня 2020, 09:45 31

Коронавірус у Львові: з підозрою вже 24 особи

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18 березня 2020, 09:45 31
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Станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені
Станом на 18 березня у Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, однак наразі вони не підтверджені

Як передає RegioNews, посилаючись на Львівську міську раду, про це заявила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна.

За її словами, біоматеріал скеровано до Києва для дослідження.

"У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епідамамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів", - заявила вона.

Як зазначила Слічна, 12 осіб з них - це мешканці міста Львова, всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону.

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Нагадаємо, Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї

Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямують на придбання засобів індивідуального захисту працівників комунальних установ, закупівлю обладнання для лікарні швидкої допомоги.

У Львівській області визначили бази обсервації для пацієнтів з ГРЗ, що повернулися з-за кордону.

На Львівщині запроваджують суворий карантин. Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо.

В аеропорту Львова прийматимуть лише чартерні рейси. З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати.


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