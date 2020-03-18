Поза бюджетом: голова Львівської ОДА закликає долучитися до збору коштів на протидію коронавірусу

З державного, обласного та міського бюджетів виділено чималі суми на боротьбу з коронавірусом. Попри це Козицький закликав небайдужих перерахувати допомогу на рахунок БО "Із Янголом на плечі" для придбання медичного обладнання та засобів захисту

Фото: Максим Козицький

З державного, обласного та міського бюджетів виділено чималі суми на боротьбу з коронавірусом. Попри це Козицький закликав небайдужих перерахувати допомогу на рахунок БО "Із Янголом на плечі" для придбання медичного обладнання та засобів захисту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у Facebook.

"Закликаю усіх людей доброї волі, бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання, які зараз вкрай необхідні нашим медичним установам", - йдеться в дописі.

За його словами, сьогодні уся Львівщина, Україна, цілий світ переживають найскладнішу соціально-гуманітарну кризу ХХІ століття – епідемію коронавірусу. Суспільство повинно об’єднатися заради подолання наслідків епідемії.

"Львівщина завжди демонструвала єднання перед викликами та загрозами. Ми завжди були краєм відповідальних, свідомих, патріотичних, готових на жертовність і самопосвяту людей", - пише Козицький.

За детальною інформацією він просить звертатися до координатора збору за телефоном +380(67) 3705277 Ірина, благодiйна організація "Із Янголом на плечі".

За інформацією системи Opendatabot БО "Із Янголом на плечі" зареєстрована у червні 2017 року у Львові. Директором та засновником її є Федечко Юрій Володимирович, він також є головою, засновником та бенефіціаром БТ "Відкриваємо серця".

Дорогі краяни! Сьогодні уся Львівщина, вся Україна, цілий світ переживають найскладнішу соціально-гуманітарну кризу ХХІ... Опубліковано Максимом Козицьким Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, додаткових 5 мільйонів виділили на боротьбу з коронавірусом на Львівщині. За ці кошти придбають обладнання для інфекційної лікарні.

Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямують на придбання засобів індивідуального захисту працівників комунальних установ, закупівлю обладнання для лікарні швидкої допомоги.

На Львівщині виділять 25 млн гривень на профілактику коронавірусу. Кошти спрямують на профілактику та реагування можливих випадків зараження коронавірусом.

На Львівщині придбали медичне обладнання для протидії коронавірусу. Ще 500 тисяч гривень спрямують на придбання тест-систем.

Постановою Кабінету Міністрів виділено 100 мільйонів гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

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