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18 марта 2020, 12:45 5

Остановки, подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов

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18 марта 2020, 12:45 5
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На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования
Фото: Львовский городской совет
На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования

Коммунальные службы дезинфицируют город, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Коммунальные службы моют улицы, тротуары, остановки, скамейки. Сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами. Продолжают работать пылесосы. А районные администрации обеспечивают мытье подъездов в жилых домах", - сообщила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Ежедневно проводится дезинфекция и мытье транспорта. Все работы по ремонту улиц выполняют в обычном режиме.

Чтобы предотвратить распространение респираторных заболеваний во всех административных и коммунальных заведениях установили антисептики для рук .

На "Горячей линии города" действует отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию относительно острого респираторного заболевания, в частности относительно коронавируса. Информацию предоставляет врач-инфекционист.

Семейные врачи Львова выезжают на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

Во Львове закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек с 16 марта.

Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру. С 17 марта в Украине объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия.

Коронавирус во Львове по состоянию на 18 марта 24 человека госпитализированы.

В Украине закрывают вокзалы. С 18 марта все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.

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