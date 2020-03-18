Остановки, подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов

На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования

Фото: Львовский городской совет

На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования

Коммунальные службы дезинфицируют город, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Коммунальные службы моют улицы, тротуары, остановки, скамейки. Сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами. Продолжают работать пылесосы. А районные администрации обеспечивают мытье подъездов в жилых домах", - сообщила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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