Остановки, подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов
Коммунальные службы дезинфицируют город, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Коммунальные службы моют улицы, тротуары, остановки, скамейки. Сформирован график мытья с дезинфицирующими средствами. Продолжают работать пылесосы. А районные администрации обеспечивают мытье подъездов в жилых домах", - сообщила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.
Ежедневно проводится дезинфекция и мытье транспорта. Все работы по ремонту улиц выполняют в обычном режиме.
Чтобы предотвратить распространение респираторных заболеваний во всех административных и коммунальных заведениях установили антисептики для рук .
На "Горячей линии города" действует отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию относительно острого респираторного заболевания, в частности относительно коронавируса. Информацию предоставляет врач-инфекционист.
Семейные врачи Львова выезжают на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.
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