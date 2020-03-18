Зеленський узаконив покарання за порушення правил карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на статус документа на сайті парламенту.

Так, 17 березня після прийняття його нардепами спікер Дмитро Разумков підписав закон і передав голові держави. 18 березня документ повернуто з його підписом.

Зокрема, закон передбачає адміністративні (штрафи) та кримінальні (позбавлення волі) покарання для громадян та чиновників за порушення правил карантину.

Також документом дозволено працювати з дому та брати додаткову відпустку у зв’язку з карантином. Закон передбачає низку кроків, які мають знизити негативні наслідки від перебування країни на карантині.

Крім того, документ унормовує питання державних закупівель для медичної сфери, поставки медичних препаратів та обладнання на час обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу.

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Нагадаємо, 17 березня Рада проголосувала за проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.