Коронавірус: в Одесі не вистачає апаратів ШВЛ

В Одесі не вистачає 30 апаратів штучної вентиляції легенів

Фото: censor.net.ua

В Одесі не вистачає 30 апаратів штучної вентиляції легенів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Так, заступник директора департаменту охорони здоров'я міської ради Надія Гончаренко повідомила, що в місті не вистачає апаратів ШВЛ, які необхідні для боротьби з ускладненнями коронавірусної інфекції

За її словами, сьогодні в медустановах міста є 65 апаратів ШВЛ, але цього недостатньо.

"Потрібно ще 27-30 одиниць. Поки що ми плануємо закупівлю семи апаратів штучної вентиляції легенів", — зазначила вона.

У свою чергу віце-мер Світлана Бедрега заявила, що місто планує виділити 42 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом і кількість закуповуваних апаратів ШВЛ буде збільшено.

Нагадаємо, що з понеділка, 16 березня, у Львові і Одесі будуть закриті всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок.

Варто зазначити, що в Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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