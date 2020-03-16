Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы

Госпитальные базы первой, второй линии и резервные

Фото: Центр общественного здоровья

Госпитальные базы первой, второй линии и резервные

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook.

Перечень учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, вернувшихся из стран с зарегистрированными случаями COVID-2019, утвердили на внеочередном заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Размещение больных лиц будет производиться по мере заполнения заведений. Перечень ниже.

База для обсервации КЗ ЛОР "Львовский областной противотуберкулезный санаторий" (КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр").

Госпитальная база І-линия - КЗ ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница".

Госпитальные базы II-линии: КЗ ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы" и КНП "8-я городская клиническая больница г. Львова".

Резервные госпитальные базы (межрайонные подразделения): КНП "Камянка-Буская центральная районная больница", КНП "Стебницкая городская больница", КНП "Стрыйская центральная городская больница", КНП "Яворовская центральная районная больница", КНП "Сокальская центральная районная больница", КНП "Рудківська больница", КНП ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр"

Напомним, во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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