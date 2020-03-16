Чоловік, у якого першим виявили коронавірус у Чернівцях, отримав негативний тест на COVID-19
Як повідомила на брифінгу заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, у чернівчанина, в якого першим в Україні виявили коронавірус 3 березня, тест показав негативний результат на COVID-19, пише Regionews.
Щоправда, аби підтвердити відсутність коронавірусу в пацієнта, два тести підряд повинні показати негативний результат.
"Через дві доби в пацієнта так само візьмуть аналізи, якщо другий тест буде негативним, можемо сказати, що він здоровий", - сказала Наталія Гусак.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 16 березня 2020 р.
Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.
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