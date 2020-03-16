У Києві закривають все, крім продуктових магазинів, аптек, банків і АЗС

Влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати

Фото: КМДА

Влада Києва з 17 березня закриває заклади торгівлі за виключенням продуктових та господарських магазинів, аптек та АЗС. Також працюватимуть банки та банкомати

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, пише RegioNews. "Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві", – сказано в повідомленні з посиланням на слова мера. Київ посилює обмежувальні заходи Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: - Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України. - Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота: - Торговельних центрів. - Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі - Спортивних комплексів і залів. - Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших. - Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів. Працюватимуть: - Продуктові та господарські магазини. - Аптеки. - АЗС. - Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ. Що стосується громадського транспорту - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей. Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 16 березня 2020 р. Згідно з повідомленням, з 17 березня в Києві максимально обмежується:

• пересування людей містом та між іншими населеними пунктами України;

• проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;

• робота закладів громадського харчування – не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари (вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі);

• не працюватимуть торговельні центри за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Тимчасово призупиняється робота:

• спортивних комплексів і залів;

• закладів побутового обслуговування населення – спа-салонів, салонів краси;

• саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату-салонів та інших;

• розважальних закладів – дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.



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