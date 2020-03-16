Коронавирус: во Львовской области вводят строжайший карантин

Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта

Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook.

"Вводим во Львовской области строгий карантин. Здоровье и жизни украинцев превыше всего! Мы должны идти на опережение, чтобы не допустить сценария Китая или Италии", - говориться в заметке.

Запроваджуємо на Львівщині більш суворий карантин. Здоров`я та життя українців понад усе! Ми повинні йти на... Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 16 березня 2020 р.

Львовская ОГА рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек. Такое предложение утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Рекомендуется ограничить доступ клиентов к центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.

Ограничить собрание людей в группах до 10 человек, работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов.

Передвижение населения также предлагают ограничить, ввести дистанционный режим работы, пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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