Коронавирус: во Львовской области вводят строжайший карантин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого в facebook.
"Вводим во Львовской области строгий карантин. Здоровье и жизни украинцев превыше всего! Мы должны идти на опережение, чтобы не допустить сценария Китая или Италии", - говориться в заметке.
Запроваджуємо на Львівщині більш суворий карантин. Здоров`я та життя українців понад усе! Ми повинні йти на...Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 16 березня 2020 р.
Львовская ОГА рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек. Такое предложение утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Рекомендуется ограничить доступ клиентов к центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.
Ограничить собрание людей в группах до 10 человек, работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов.
Передвижение населения также предлагают ограничить, ввести дистанционный режим работы, пересмотреть режим работы общественного транспорта.
Напомним, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек. С понедельника, 16 марта, будут закрыты все заведения торговли.
В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть. Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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