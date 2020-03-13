Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19
З резервного фонду міста виділено майже 50 млн грн для придбання медичного обладнання у боротьбі з коронавірусом, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Як пояснила керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна, виділені кошти планують розподілити таким чином:
4 млн грн — на реконструкцію приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу дитячої лікарні на вул. П. Орлика, для відкриття відділення невідкладної допомоги;
5 млн грн — на придбання засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів, медикаментів, атисептиків і дезінфікуючих систем для лікарень м. Львова;
500 тис грн — для придбання засобів індивідуального захисту для працівників ЦНАП м. Львова;
20 тис грн — для придбання засобів захисту для ЛКП "Центр розвитку туризму";
40 млн грн — на поповнення статутного фонду лікарні швидкої медичної допомоги, для придбання апаратів штучної вентиляції легень, моніторів пацієнта, та апаратів для визначення газів у крові.
Планують також придбати засоби індивідуального захисту для працівників ЛКП "Муніципальна варта".
Нагадаємо, обласна рада виділила додаткових 5 мільйонів на боротьбу з коронавірусом на Львівщині.
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