Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх іноземців

Через 48 годин Україна перекриє державний кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу

Через 48 годин Україна перекриє державний кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, пише RegioNews.

Він зазначив, що кордон буде закритий на два тижні.

"Через два тижні, в залежності від того, у який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на засіданні РНБО будемо приймати наступне рішення", – заявив Данілов.

Всі громадяни України, які зараз перебувають закордоном матимуть можливість повернутися додому, наголосив Данілов. Однак, повертаючись з країн, у яких лютує коронавірус, громадяни повинні будуть пройти обсервацію.

Нагадаємо, через коронавірус Словаччина тимчасово закриває в'їзд в країну, а Румунія обмежує перетин кордону.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.