У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19

За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень

За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Сьогодні завершила роботу 47-ма сесія Тернопільської міськради. На профілактику та боротьбу з коронавірусною інфекцією спрямували 2,5 млн. гривень.

Ці кошти підуть на потреби госпітальних баз на придбання засобів індивідуального захисту та апарату штучної вентиляції легень.

"У лікарні швидкої допомоги завершені роботи по додатковому підведенню кисню, облаштовані повноцінні самостійні бокси, де можуть перебувати люди з інфекційними захворюваннями, - зазначає міський голова Сергій Надал. – Такі ж роботи будуть виконані в інфекційному відділенні дитячої лікарні".

Нагадуємо, у Тернополі депутатам перед сесією міряють температуру.

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