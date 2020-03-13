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13 березня 2020, 17:28 3

У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19

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13 березня 2020, 17:28 3
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За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень
За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Сьогодні завершила роботу 47-ма сесія Тернопільської міськради. На профілактику та боротьбу з коронавірусною інфекцією спрямували 2,5 млн. гривень.

Ці кошти підуть на потреби госпітальних баз на придбання засобів індивідуального захисту та апарату штучної вентиляції легень.

"У лікарні швидкої допомоги завершені роботи по додатковому підведенню кисню, облаштовані повноцінні самостійні бокси, де можуть перебувати люди з інфекційними захворюваннями, - зазначає міський голова Сергій Надал. – Такі ж роботи будуть виконані в інфекційному відділенні дитячої лікарні".

Нагадуємо, у Тернополі депутатам перед сесією міряють температуру.

Задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.

У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.

На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у семирічної дитини, що повернулася з Італії. Їй встановлено діагноз "грип А".

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

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