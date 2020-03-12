Додаткових 5 мільйонів виділили на боротьбу з коронавірусом на Львівщині

За ці кошти придбають обладнання для інфекційної лікарні

Фото із сайту Львівської ОДА

За ці кошти придбають обладнання для інфекційної лікарні

Рішення прийняли під час сьогоднішнього засідання обласної ради, інформує RegioNews.

Обласна рада скерувала на боротьбу з коронавірусом додатково 5 мільйонів гривень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів.

Фінансування спрямують на придбання медичного обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні. У цьому медзакладі може надаватися медична допомога хворим з тяжкою респіраторною інфекцією, викликаною новим коронавірусом 2019-nCoV та іншими небезпечними інфекційними хворобами.

Зауважимо, раніше на Львівщині виділили 25 млн гривень на профілактику коронавірусу. Кошти спрямували на профілактику та реагування можливих випадків зараження коронавірусом.

Учора Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

У мерії Львова працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

Задля зменшення ризику захворювання усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами.

Щодня фахівці "Львівелектротранс" та АТП № 1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також робитимуть вологе прибирання і провітрювання салонів.

Людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста. Лінія за номером 15−80 діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

У Львові створили чат-бот про коронавірусу. Lvivcityhelper bot дає змогу отримати швидку відповідь про поширення коронавірусу, групи ризику тощо.

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