Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19

Финансирование направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи

Медицинское оборудование. Фото: Львовская ОГА

Финансирование направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи

Из резервного фонда города выделено почти 50 млн грн для приобретения медицинского оборудования в борьбе с коронавирусом, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Как пояснила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 во Львове Галина Сличная, выделенные средства планируют распределить следующим образом:

4 млн грн — на реконструкцию помещений изоляционно-диагностического корпуса детской больницы на ул. П. Орлика, для открытия отделения неотложной помощи;

5 млн грн — на приобретение средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов, атисептиков и дезинфицирующих систем для больниц;

500 тыс грн — на приобретение средств индивидуальной защиты для работников ЦПАУ;

20 тыс грн — на приобретение средств защиты для ЛКП "Центр развития туризма";

40 млн грн — на пополнение уставного фонда больницы скорой медицинской помощи, для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента и аппаратов для определения газов в крови.

Планируют также приобрести средства индивидуальной защиты для работников ЛКП "Муниципальная стража".

Напомним, областной совет выделил дополнительные 5 миллионов на борьбу с коронавирусом во Львовской области.

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