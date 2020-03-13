Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19
Из резервного фонда города выделено почти 50 млн грн для приобретения медицинского оборудования в борьбе с коронавирусом, информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Как пояснила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 во Львове Галина Сличная, выделенные средства планируют распределить следующим образом:
4 млн грн — на реконструкцию помещений изоляционно-диагностического корпуса детской больницы на ул. П. Орлика, для открытия отделения неотложной помощи;
5 млн грн — на приобретение средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов, атисептиков и дезинфицирующих систем для больниц;
500 тыс грн — на приобретение средств индивидуальной защиты для работников ЦПАУ;
20 тыс грн — на приобретение средств защиты для ЛКП "Центр развития туризма";
40 млн грн — на пополнение уставного фонда больницы скорой медицинской помощи, для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента и аппаратов для определения газов в крови.
Планируют также приобрести средства индивидуальной защиты для работников ЛКП "Муниципальная стража".
Напомним, областной совет выделил дополнительные 5 миллионов на борьбу с коронавирусом во Львовской области.
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