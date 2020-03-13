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13 березня 2020, 16:10 11

Львів отримав перші експрес-тести на коронавірус

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13 березня 2020, 16:10 11
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25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги
Фото: Львівська міська рада
25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги

До Львова надійшли перші експрес-тести для виявлення коронавірусу, інформує RegioNews із посиланням на сторінку речниці міського голови Львова Христини Процак у Facebook.

Перші експрес-тести вже у Львові 25 штук #Львів2020 #коронавірус

Опубліковано Khrystyna Protsak Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

"Ми закупили перші експрес-тести в кількості 25 штук для лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука. Ведемо перемовини, аби закупити значно більшу партію", — зауважила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна.

Нагадаємо, на початку березня у Львові ще не було тест-систем для перевірки на коронавірус. Львів - один із тих регіонів, куди повертається найбільша кількість заробітчан, тож ризик появи коронавірусу тут високий.

У Львові аптекам і продуктовим крамницям пропонують перейти на цілодобовий режим.

У мерії Львова працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

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