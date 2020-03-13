В Києві створять стратегічний запас продуктів на 2 тижні

Міська влада Києва доручила адміністраціям ринків та торгових мереж створити стратегічний запас продовольства на два тижні

Фото: flickr

Міська влада Києва доручила адміністраціям ринків та торгових мереж створити стратегічний запас продовольства на два тижні

Про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак, передає RegioNews.

"Влада дала доручення керівникам торговельних мереж, головам районних держадміністрацій, керівникам ринків планувати і забезпечити стратегічні запаси продовольства на два тижні", - написав він.

Зазначається, що мова йде про такі продукти, як хліб, м'ясо, цукор, сіль, борошно, чай, кава, сухе молоко, олія соняшникова, масловершкове, гречка, рис, макаронні вироби, консерви тривалого зберігання тощо.

Він додав, що якщо продукти не вдалося купити в найближчому супермаркеті, їх можна знайти на міських ярмарках.

"Всього вдосталь. Нічого не змінилося, життя триває, однак з певними обмеженнями", - додав він.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.