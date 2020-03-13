В Києві створять стратегічний запас продуктів на 2 тижні
Про це в Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Слончак, передає RegioNews.
"Влада дала доручення керівникам торговельних мереж, головам районних держадміністрацій, керівникам ринків планувати і забезпечити стратегічні запаси продовольства на два тижні", - написав він.
Зазначається, що мова йде про такі продукти, як хліб, м'ясо, цукор, сіль, борошно, чай, кава, сухе молоко, олія соняшникова, масловершкове, гречка, рис, макаронні вироби, консерви тривалого зберігання тощо.
Він додав, що якщо продукти не вдалося купити в найближчому супермаркеті, їх можна знайти на міських ярмарках.
"Всього вдосталь. Нічого не змінилося, життя триває, однак з певними обмеженнями", - додав він.
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