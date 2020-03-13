На Житомирщині виявлено ще одну підозру на коронавірус
Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
Він повідомив, що 36-річний житель Андрушівки 11 березня приїхав з Польщі. Під час проходження температурного скринінгу на державному кордоні симптомів не виявили.
Після повернення додому він відчув симптоми хвороби і звернувся до лікаря.
Чоловік госпіталізований, після проходження рентгену у нього виявили двосторонню пневмонію.
Аналізи перевіряють наявність коронавірусної інфекції в Житомирському обласному лабораторному центрі.
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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.
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