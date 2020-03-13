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13 березня 2020, 17:57 30

На Житомирщині виявлено ще одну підозру на коронавірус

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13 березня 2020, 17:57 30
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В Житомирській області перевіряють на наявність коронавірусної інфекції чоловіка, який нещодавно повернувся з Польщі
Фото: pixabay
В Житомирській області перевіряють на наявність коронавірусної інфекції чоловіка, який нещодавно повернувся з Польщі

Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

Він повідомив, що 36-річний житель Андрушівки 11 березня приїхав з Польщі. Під час проходження температурного скринінгу на державному кордоні симптомів не виявили.

Після повернення додому він відчув симптоми хвороби і звернувся до лікаря.

Чоловік госпіталізований, після проходження рентгену у нього виявили двосторонню пневмонію.

Аналізи перевіряють наявність коронавірусної інфекції в Житомирському обласному лабораторному центрі.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.


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