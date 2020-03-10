У Львові створили чат-бот про коронавірус

З Lvivcityhelper bot можна отримати швидку відповідь про поширення коронавірусу, групи ризику тощо

Фото із сайту Львівської міської ради

З Lvivcityhelper bot можна отримати швидку відповідь про поширення коронавірусу, групи ризику тощо

Lvivcityhelper bot у Telegram та Facebook відтепер вміщує окремий розділ про коронавірус та дає відповіді на найпопулярніші запитання, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Чат-бот охоплює 2 категорії: "Важливе про вірус" та "Готовність Львова". Перша розповідає про те, що таке коронавірус, як він передається, хто в групі ризику, як не захворіти тощо. Друга — чи готовий Львів до можливого поширення захворювання на територію міста, що робить міська влада, аби не допустити цього, та де можна отримати більше інформації.

Нагадаємо, у мерії працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

Задля зменшення ризику захворювання усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами.

Щодня фахівці "Львівелектротранс" та АТП № 1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також робитимуть вологе прибирання і провітрювання салонів.

Людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста. Лінія за номером 15−80 (безкоштовно) діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

Для повного одужання від хвороби, спричиненої новим коронавірусом, може знадобитися кілька тижнів, повідомили у ВООЗ.