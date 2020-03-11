11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
14:19  11 березня
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 17:40 4

Усі КПП на Донбасі перейшли на посилений контроль через коронавірус - Шмигаль

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 17:40 4
Читайте также на русском языке
Посилений контроль введено на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу росповсюдження коронавірусу
Фото: Facebook Денис Шмигаль
Посилений контроль введено на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу росповсюдження коронавірусу

Про це, як передає RegioNews, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в пунктах пропуску ведеться температурний скринінг і "посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані".

"Частина пунктів пропуску закриті в тих майже двох сотнях, про які вже говорив. Там здійснюється посилений контроль... Закрити зовсім ми не можемо, але посилені заходи введені, деякі з них закриті", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 березня на КПВВ на Донбасі введені обмеження через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

Також сьогодні, 11 березня, Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.


Коронавирус КПВВ
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »