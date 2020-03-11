Усі КПП на Донбасі перейшли на посилений контроль через коронавірус - Шмигаль

Посилений контроль введено на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу росповсюдження коронавірусу

Фото: Facebook Денис Шмигаль

Посилений контроль введено на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу росповсюдження коронавірусу

Про це, як передає RegioNews, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в пунктах пропуску ведеться температурний скринінг і "посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані".

"Частина пунктів пропуску закриті в тих майже двох сотнях, про які вже говорив. Там здійснюється посилений контроль... Закрити зовсім ми не можемо, але посилені заходи введені, деякі з них закриті", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 березня на КПВВ на Донбасі введені обмеження через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

Також сьогодні, 11 березня, Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.

В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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Нагадаємо, станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.