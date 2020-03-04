У Львові створили оперативний штаб для протидії коронавірусу
Окрім низки профілактичних заходів, які запровадило місто аби унеможливити поширення коронавірусу, створено ще й оперативний штаб, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Як ви знаєте, в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Чоловік з Італії повернувся у Чернівці. На сьогодні його госпіталізовано. Звичайно, є запитання — "а як у нас?", - каже мер Львова Андрій Садовий.
У Львові створили оперативний штаб, його очолила заступниця мера Галина Слічна. До штабу входять медики, фармацевти, працівники освіти, культури, усіх важливих сфер Львова. Подавати оперативну інформацію обіцяють щодня.
У Львові продовжують дезінфекцію всього громадського транспорту. Аби запобігти поширенню респіраторних захворювань у школах і садочках, лікарнях і соціальних установах та ЦНАП, тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють з людьми, встановили антисептики для рук — настінні та диспенсери.
На "Гарячій лінії міста Львова" діє окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема щодо коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст.
Для додаткового захисту мешканців, сімейні лікарі Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.
У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України. Усім новоприбулим міряють температуру.
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