У Львові створили оперативний штаб для протидії коронавірусу

Наразі карантин в місті не запроваджують

Наразі карантин в місті не запроваджують

Окрім низки профілактичних заходів, які запровадило місто аби унеможливити поширення коронавірусу, створено ще й оперативний штаб, інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Як ви знаєте, в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Чоловік з Італії повернувся у Чернівці. На сьогодні його госпіталізовано. Звичайно, є запитання — "а як у нас?", - каже мер Львова Андрій Садовий.

У Львові створили оперативний штаб, його очолила заступниця мера Галина Слічна. До штабу входять медики, фармацевти, працівники освіти, культури, усіх важливих сфер Львова. Подавати оперативну інформацію обіцяють щодня.

У Львові продовжують дезінфекцію всього громадського транспорту. Аби запобігти поширенню респіраторних захворювань у школах і садочках, лікарнях і соціальних установах та ЦНАП, тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють з людьми, встановили антисептики для рук — настінні та диспенсери.

На "Гарячій лінії міста Львова" діє окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема щодо коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст.

Для додаткового захисту мешканців, сімейні лікарі Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

У міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького введені заходи безпеки для недопущення поширення коронавірусу на території України. Усім новоприбулим міряють температуру.