Во Львове учебы не будет, но школы и садики продолжат работать
Об этом на брифинге сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.
В четверг и пятницу, 12 и 13 марта, обучения в школах не будет, но в эти дни дети еще могут находиться в учебных заведениях, там будут работать учителя и воспитатели.
"Рекомендовать работодателям в связи с приостановлением учебного процесса при возможности организовать родителям несовершеннолетних детей работу в дистанционном режиме. Отработку учебного материала проводить с использованием технологий электронного обучения", – говорится в решении городской комиссии по технологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в мэрии работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.
Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, ЦПАУ обеспечены антисептическими диспенсерами.
Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП № 1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делать влажную уборку и проветривание салонов.
Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.
На "Горячей линии города" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
Во Львове создали чат-бот о коронавирусе. Lvivcityhelper bot дает возможность получить быстрый ответ о распространения коронавируса, группах риска и тому подобное.
Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавірусну инфекцию COVID-19.
В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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Брифинг об ограничительных мерах в Львове, в зв'связи с распространением коронавирус в миреОпубликовано Львовский городской совет Среда, 11 марта 2020 г.
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