У Чернігові госпіталізували дев'ятикласницю з отруєнням таблетками

Про стан дівчинки не повідомляють

Про стан дівчинки не повідомляють

Фото з відкритих джерел

Дев'ятикласниця однієї з чернігівських шкіл зробила спробу самогубства.

Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

У Чернігові учениця однієї з місцевих шкіл зробила спробу самогубства. Дев'ятикласниця зібрала жменю різних таблеток, що зберігалися вдома, і проковтнула їх.

Зараз неповнолітня знаходиться в неврологічному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні. В якому стані була дівчина під час госпіталізації – невідомо.

Причини такого вчинку встановлюють.

Відомо, що мати попросила правоохоронців не проводити перевірку за фактом спроби самогубства.

Як повідомлялося раніше, 16 лютого на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла.

На наступний день в Умані дві восьмикласниці наковталися пігулок в школі.

Пізніше подібні випадки сталися в Києві, на Донеччині, на Дніпропетровщині.

У зв'язку з цим Раді рекомендували прийняти законопроєкт про заборону продажу ліків дітям. Відповідну рекомендацію ухвалив профільний комітет Верховної ради.