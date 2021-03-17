У Чернігові госпіталізували дев'ятикласницю з отруєнням таблетками
Дев'ятикласниця однієї з чернігівських шкіл зробила спробу самогубства.
Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.
У Чернігові учениця однієї з місцевих шкіл зробила спробу самогубства. Дев'ятикласниця зібрала жменю різних таблеток, що зберігалися вдома, і проковтнула їх.
Зараз неповнолітня знаходиться в неврологічному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні. В якому стані була дівчина під час госпіталізації – невідомо.
Причини такого вчинку встановлюють.
Відомо, що мати попросила правоохоронців не проводити перевірку за фактом спроби самогубства.
Як повідомлялося раніше, 16 лютого на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла.
Після цього дитячий омбудсмен припустив, що отруєння ліцеїсток в Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті".
На наступний день в Умані дві восьмикласниці наковталися пігулок в школі.
Пізніше подібні випадки сталися в Києві, на Донеччині, на Дніпропетровщині.
У зв'язку з цим Раді рекомендували прийняти законопроєкт про заборону продажу ліків дітям. Відповідну рекомендацію ухвалив профільний комітет Верховної ради.