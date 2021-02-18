У Києві з отруєнням пігулками госпіталізували 15-річного хлопця

Наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає

Наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає

Рixabay

У столиці 15-річного підлітка госпіталізували до лікарні з отруєнням пігулками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, вранці, 18 лютого, 15-річного хлопця доставили в лікарню Охмадит з дому. За словами лікарів, хлопець наковтався пігулок. Які саме були пігулки медики поки не називають.

Як повідомляють лікарі, наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.

"У нас останні два роки цифри залишаються постійними - 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями", - зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ Охматдит Олександр Урін.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Того ж дня дитячий омбудсмен припустив, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.

Учора в Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи.