Вирішили покататися і потрапили в ДТП: загинув один школяр, ще троє у реанімації

Постраждалим школярам по 14-16 років

Постраждалим школярам по 14-16 років

Фото: Facebook

В результаті ДТП, яке сталося в Рівненській області, загинув один підліток. Троє інших отримали обширні травми.

Як передає RegioNews, про це повідомила поліція області.

16-річний водій автомобіля "Audi А6", житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де врізався в дерево. В результаті ДТП неповнолітній водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Всі троє - учні місцевих шкіл, знаходяться в реанімації.

Транспортний засіб належить родичу загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.

Як повідомлялося, 9 березня на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся: є жертви. Загинув один пасажир, ще восьмеро - травмовані.