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17 марта 2021, 13:44 5

В Чернигове госпитализировали девятиклассницу с отравлением таблетками

17 марта 2021, 13:44 5
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О состоянии девочки не сообщают
О состоянии девочки не сообщают
Фото из открытых источников
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Девятиклассница одной из черниговских школ предприняла попытку самоубийства.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, передаёт RegioNews со ссылкой на УНИАН.

В Чернигове учащаяся одной из местных школ предприняла попытку самоубийства. Девятиклассница собрала горсть разных таблеток, хранившихся в доме и проглотила их.

Сейчас несовершеннолетняя находится в неврологическом отделении Черниговской областной детской больницы. В каком состоянии была девушка во время госпитализации – неизвестно.

Причины такого поступка устанавливают.

Известно, что мать попросила правоохранителей не проводить проверку по факту попытки самоубийства.

Как сообщалось ранее, 16 февраля на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них умерла.

После этого детский омбудсмен предположил, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете".

На следующий день в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе.

Позже подобные случаи произошли в Киеве, на Донетчине, на Днепропетровщине.

В связи с этим Раде рекомендовали принять законопроект о запрете продажи лекарств детям. Соответствующую рекомендацию принял профильный комитет Верховной рады.

отравление дети самоубийство Чернигов школы

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