На Дніпропетровщині школярка наковталася пігулок: її знайшли на зупинці

Дівчинка потрапила до реанімації у дуже важкому стані

Дівчинка потрапила до реанімації у дуже важкому стані

Рixabay

У Кам'янському на Дніпропетровщині 12-річна дівчинка отруїлася, прийнявши кілька десятків таблеток спазмолітика. Школярку знайшли на зупинці громадського транспорту на вулиці Івана Франка. Інцидент стався вранці 4 березня на лівому березі міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Подія", пише RegioNews.

Спочатку дівчинку доставили в міську лікарню, де їй зробили промивання шлунка і стабілізували її стан. Після цього дитину перевезли в обласну дитячу лікарню в Дніпрі, де медики всю ніч боролися за її життя.

За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, дівчинка потрапила до реанімації у дуже важкому стані, але зараз життю підлітка нічого не загрожує, її перевели у звичайне відділення.

Нагадаємо, раніше на Донеччині школярку госпіталізували через отруєння медикаментами.