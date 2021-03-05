На Дніпропетровщині школярка наковталася пігулок: її знайшли на зупинці
У Кам'янському на Дніпропетровщині 12-річна дівчинка отруїлася, прийнявши кілька десятків таблеток спазмолітика. Школярку знайшли на зупинці громадського транспорту на вулиці Івана Франка. Інцидент стався вранці 4 березня на лівому березі міста.
Про це повідомляє місцеве видання "Подія", пише RegioNews.
Спочатку дівчинку доставили в міську лікарню, де їй зробили промивання шлунка і стабілізували її стан. Після цього дитину перевезли в обласну дитячу лікарню в Дніпрі, де медики всю ніч боролися за її життя.
За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, дівчинка потрапила до реанімації у дуже важкому стані, але зараз життю підлітка нічого не загрожує, її перевели у звичайне відділення.
Нагадаємо, раніше на Донеччині школярку госпіталізували через отруєння медикаментами.