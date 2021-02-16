Отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті", - дитячий омбудсмен

Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн

Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн

Фото з відкритих джерел

Дитячий обмудсмен підозрює, що випадки отруєння пов’язані з небезпечними “іграми”, які поширюються в Інтернеті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба, передає RegioNews.

Дитячий обмудсмен не виключає, що жахлива трагедія, коли дві семикласниці Боярського академічного ліцею отруїлися невідомими речовинами і одна з них померла, пов’язана з небезпечними "іграми”, які поширюються в Інтернеті.

Сьогодні у Боярці в академічному ліцеї сталась жахлива трагедія. За оперативними даними, дві учениці сьомого класу (12 р.) вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. На жаль, одну дівчинку не вдалось врятувати. Висловлюю свої щирі співчуття батькам. Друга школярка знаходиться в лікарні. За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов’язані з небезпечними "іграми", які поширюються в Інтернеті, — повідомив Кулеба.

Дитячий омбудсмен також звернувся до батьків і наголосив, що небезпека в Інтернеті більша, ніж здається.

Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків. Поговоріть зі своїми дітьми про небезпеку онлайн! Поясніть, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом — невідворотні наслідки в реальному житті! — зазначив Кулеба.

Він закликав нагадати дітям про важливі правила користування Інтернетом і соціальними мережами: не спілкуватися з незнайомцями, не повторювати дії, які пропонуються в мережі.

Сьогодні у Боярці в академічному ліцеї сталась жахлива трагедія. За оперативними даними, дві учениці сьомого класу (12... Posted by Микола Кулеба on Tuesday, February 16, 2021

Як повідомлялося сьогодні, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався сьогодні, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія".