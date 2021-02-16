На Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла
Трагічний випадок стався сьогодні, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія"
Трагічний випадок стався сьогодні, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія"
У місті Боярка Київської області дві учениці сьомого класу отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша перебуває в лікарні.
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. Натомість друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному", - йдеться в повідомленні.
В ОДА зазначили, що голова облдержадміністрації Василь Володін дав доручення провести термінове розслідування трагічного випадку. На місці події вже почала працювати поліція.
Нагадаємо, раніше на Київщині через отруєння чадним газом загинуло три людини, серед яких дитина.
Смертельна пожежа у Харкові: після перевірок закрилися 36 нелегальних закладівВсі новини »
16 лютого 2021, 15:23На Буковині у заметі застряг шкільний автобус із дітьми - ДСНС
16 лютого 2021, 13:32На Львівщині виявили чотири приватних пансіонати, які працюють нелегально - ОДА
16 лютого 2021, 12:55
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК