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18 лютого 2021, 17:14 13

Отруєння школярок: дитячий омбудсмен підтримує заборону Tik Tok та інших "деструктивних мереж”

18 лютого 2021, 17:14 13
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Але заборона на законодавчому рівні – це питання парламенту
Але заборона на законодавчому рівні – це питання парламенту
Фото з відкритих джерел
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Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

Про це дитячий омбудсмен сказав в коментарі УНН, передає RegioNews.

Хочу вам сказати, що буквально сьогодні вдень мені телефонувала директорка однієї з шкіл поблизу Києва, і вона сказала, що тільки вони зібрали більше 10 тисяч підписів від вчителів і батьків щодо заборони Tik Tok, — повідомив Кулеба.

Він зауважив, що відповідна практика на сьогодні є і в інших країнах, наприклад у США чи в Італії.

Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, тому що вони неконтрольовані, і питання контролю піднімалось. Але це має робити провайдер — власник Tik Tok має так само, як у Facebook чи Youtube, контролювати контент і не дозволяти оприлюднення деструктивного контенту. Цього, як раз, у Tik Tok і немає, — зазначив омбудсмен.

Говорячи про те, чи можливо встановити заборону Tik Tok на законодавчому рівні, співрозмовник зауважив, що це — питання парламенту.

Хтось має подати законопроєкт. Я не маю таких повноважень подавати, тому тут має хтось з парламенту подати законопроєкт. Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена, — сказав він.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Того ж дня дитячий омбудсмен припустив, що отруєння ліцеїсток у Боярці може бути пов'язано з небезпечними "іграми в інтернеті". Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми про небезпеку онлайн.

За фактом отруєння ліцеїсток у Боярці відкрито провадження щодо доведення до самогубства. Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури. А директора ліцею відсторонили від роботи. Буде проведено службове розслідування.

Учора в Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи.

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