На Донеччині госпіталізували школярку через отруєння медикаментами
Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.
У поліції розпочали розслідування і кажуть, що дівчина так вирішила пропустити шкільні заняття.
15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття та випила пігулки. Дитину доставили у лікарню, де їй було надано медичну допомогу. Життю школярки нічого не загрожує, - повідомили у поліції.
У поліцію про інцидент повідомили з педіатричного відділення місцевої лікарні. Так, до них бригадою "швидкої допомоги” було доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням.
У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття.
Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала "швидку", - додали у поліції.
Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз її стан стабільний.
Поліція перевіряє всі версії події в межах кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства” Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".
Через день в Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи.
Також 18 лютого у Києві з отруєнням пігулками госпіталізували 15-річного хлопця.
Як стало відомо щодо серії підліткових отруєнь, дитячий омбудсмен підтримує заборону Tik Tok та інших "деструктивних мереж”. Але заборона на законодавчому рівні – це питання парламенту.