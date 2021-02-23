На Донеччині госпіталізували школярку через отруєння медикаментами

15-літня дівчинка наковталася пігулок, щоби пропустити уроки

15-літня дівчинка наковталася пігулок, щоби пропустити уроки

Фото з відкритих джерел

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.

У поліції розпочали розслідування і кажуть, що дівчина так вирішила пропустити шкільні заняття.

15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття та випила пігулки. Дитину доставили у лікарню, де їй було надано медичну допомогу. Життю школярки нічого не загрожує, - повідомили у поліції.

У поліцію про інцидент повідомили з педіатричного відділення місцевої лікарні. Так, до них бригадою "швидкої допомоги” було доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням.

У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття.

Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала "швидку", - додали у поліції.

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз її стан стабільний.

Поліція перевіряє всі версії події в межах кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства” Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Через день в Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи.

Також 18 лютого у Києві з отруєнням пігулками госпіталізували 15-річного хлопця.

Як стало відомо щодо серії підліткових отруєнь, дитячий омбудсмен підтримує заборону Tik Tok та інших "деструктивних мереж”. Але заборона на законодавчому рівні – це питання парламенту.