В Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі

Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи

Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи

Фото з відкритих джерел

В Умані дві восьмикласниці сьогодні наковтались таблеток і потрапили до лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на черкаське видання Про все.

Дві восьмикласниці в Умані приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи. Ситуацію підтвердили медики і поліцейські.

Дійсно був такий виклик на "швидку", до лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння "Дротаверином",- коментує речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

Обидві дівчинки випили по 10 таблеток. Наразі вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті не визнають.

Поліція Уманщини встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики, - розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальна превенція поліції Уманщини. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини й опитують свідків.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався 16 лютого в академічному ліцеї "Гармонія".

Того ж дня були встановлені причини отруєння ліцеїсток у Боярці. Семикласниці вжили по 40 таблеток після відео з соцмережі.

Сьогодні стало відомо про стан врятованої дитини. У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії.

За фактом отруєння ліцеїсток у Боярці відкрито провадження щодо доведення до самогубства. Провадження перебуває на особливому контролі Київської обласної прокуратури.