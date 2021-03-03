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03 березня 2021, 14:45 19

Кадрові рішення Кабміну: погоджено заступника голови Чернігівської ОДА

03 березня 2021, 14:45 19
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Також урядовці призначили нового в.о. голови Держгеокадастру
Також урядовці призначили нового в.о. голови Держгеокадастру
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні у середу, 3 березня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нового в.о. голови Держгеокадастру та погодивши призначення заступника голови Чернігівської ОДА.

Про це повідомив представник уряду у парламенті, нардеп Василь Мокан на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.

За словами Василя Мокана, урядовці проголосували за:

призначення Данішевського Геннадія Валентиновича - заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

призначення Пілата Олега Леонідовича - заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 21 грудня 2020-го року №1597 ("Про тимчасове покладення обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Пінчука О.І.).

тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Завадського Сергія Олександровича (директор Департаменту ведення державного земельного кадастру Держгеокадастру).

погодження призначення Бойко Олени Анатоліївни - першою заступницею голови Чернігівської ОДА.

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення...

Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, March 3, 2021

Як повідомлялося раніше, Уряд схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Про це йдеться у постанові КМУ.

Кабмін призначення кадри заступник Чернігів ОДА Міністерство Держгеокадастр

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