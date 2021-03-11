Раді рекомендували ухвалити законопроєкт щодо заборони продажу ліків дітям

Відповідну рекомендацію ухвалив профільний комітет Верховної ради

Відповідну рекомендацію ухвалив профільний комітет Верховної ради

Парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкти про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Підтримані законопроєкти унеможливлюють неконтрольоване споживання медичних препаратів у цілях, відмінних від їх прямого призначення і підвищують штрафи за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби.

Йдеться про законопроєкти "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям”, № 5122 і "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби”, № 5131.

Останнім пропонуються відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, комітет вирішив запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з їх опрацювання, рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт закону № 5131. Законопроєктом встановлюються більш високі штрафи та передбачено, що складати протоколи та розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних закладів.

Як повідомлялося, на Київщині дві школярки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла. Трагічний випадок стався, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія".

Наступного дня в Умані дві восьмикласниці наковталися таблеток у школі. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи.

18 лютого у Києві з отруєнням пігулками госпіталізували 15-річного хлопця. Наразі стан хлопця стабільний і загрози життя немає.

23 лютого на Донеччині госпіталізували школярку через отруєння медикаментами. 15-літня дівчинка наковталася пігулок, щоби пропустити уроки.

5 березня на Дніпропетровщині школярка наковталася пігулок: її знайшли на зупинці. Дівчинка потрапила до реанімації у дуже важкому стані.