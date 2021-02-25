Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни, - Ляшко

Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади

Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади

Фото з відкритих джерел

Сьогодні вакцинація від коронавірусу стартує у всіх областях України

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Віктор Ляшко нагадав, що вчора вакцинацію розпочали у п’яти областях, а сьогодні вона стартує в решті регіонів.

25 лютого вакцинація стартує у Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві, - написав Ляшко.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни Вакцина вже доставлена на всі регіональні... Posted by Віктор Ляшко on Thursday, February 25, 2021

Як повідомлялося, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.

На Київщині першою провакцинували жінку, на Чернігівщині - чоловіка. Обоє завідують відділеннями в лікарнях.

Також вчора у Житомирську область доставили 17,3 тисячі доз COVID-вакцини. Першими отримали вакцину лікарі Житомирської міської лікарні №2.