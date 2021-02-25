У Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися

З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини

З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини

Фото: з відкритих джерел

В Олександрівській лікарні Києва лікарі не хочуть робити щеплення індійською вакциною від коронавірусу AstraZeneca (Covishield).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували.

Однак, з 24 співробітників захотіли вакцинуватися тільки дві людини: сам Куценко і медсестра.

У такій ситуації лікар бачить своє недопрацювання, оскільки не провів роз'яснювальну роботу. При цьому Куценко називає нову вакцину гарною і розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві почався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)