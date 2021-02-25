У Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися
З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини
З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини
В Олександрівській лікарні Києва лікарі не хочуть робити щеплення індійською вакциною від коронавірусу AstraZeneca (Covishield).
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували.
Однак, з 24 співробітників захотіли вакцинуватися тільки дві людини: сам Куценко і медсестра.
У такій ситуації лікар бачить своє недопрацювання, оскільки не провів роз'яснювальну роботу. При цьому Куценко називає нову вакцину гарною і розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.
Нагадаємо, 25 лютого у Києві почався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)
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