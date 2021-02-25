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25 лютого 2021, 11:14 119

У Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися

25 лютого 2021, 11:14 119
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З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини
З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини
Фото: з відкритих джерел
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В Олександрівській лікарні Києва лікарі не хочуть робити щеплення індійською вакциною від коронавірусу AstraZeneca (Covishield).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували.

Однак, з 24 співробітників захотіли вакцинуватися тільки дві людини: сам Куценко і медсестра.

У такій ситуації лікар бачить своє недопрацювання, оскільки не провів роз'яснювальну роботу. При цьому Куценко називає нову вакцину гарною і розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві почався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield)

коронавірус вакцина Київ медики лікування

 
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