Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко

Старт вакцинації запланували на 13:00

Старт вакцинації запланували на 13:00

Фото: Facebook

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко заявив, що вже доставили 16,200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) і сьогодні в області мають розпочати вакцинацію.

Про це Скічко повідомив Facebook, передає RegioNews.

У цей момент отримуємо 16 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Вона розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca... До І етапу ми готові на всі 100% – за цей час понад 7 тис. медиків отримають захист від ковіду", - повідомив Олександр Скічко.

За його словами, першим вакцинують лікаря-чоловіка. Як відомо, у Житомирській лікарні планують розпочати вакцинацію теж з лікаря-чоловіка.

Як повідомлялося, вчора, в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочнеться вже 24 лютого.