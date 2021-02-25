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25 лютого 2021, 10:58 6

За перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень

25 лютого 2021, 10:58 6
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Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях
Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях
Фото УНН
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За даними Міністерства охорони здоров'я, учора за перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень у п’яти областях.

Про це повідомляж RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах".

Із 159 щеплень від COVID-19, зроблених в Україні за перший день вакцинації, зроблено зокрема:

у Черкаській області – 80 щеплень,

у Житомирській області – 40 щеплень,

у Київській області – 19 щеплень,

у Вінницькій області – 10 щеплень,

у Чернігівській області – 10 щеплень.

Як повідомлялося, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.

На Київщині першою провакцинували жінку, на Чернігівщині - чоловіка. Обоє завідують відділеннями в лікарнях.

Також вчора у Житомирську область доставили 17,3 тисячі доз COVID-вакцини. Першими отримали вакцину лікарі Житомирської міської лікарні №2.

МОЗ Вінницька область Черкаська область Чернігівська область регіони Житомирська область Київська область вакцинація

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