За перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень
Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях
Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях
За даними Міністерства охорони здоров'я, учора за перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень у п’яти областях.
Про це повідомляж RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах".
Із 159 щеплень від COVID-19, зроблених в Україні за перший день вакцинації, зроблено зокрема:
у Черкаській області – 80 щеплень,
у Житомирській області – 40 щеплень,
у Київській області – 19 щеплень,
у Вінницькій області – 10 щеплень,
у Чернігівській області – 10 щеплень.
Як повідомлялося, Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.
Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.
На Київщині першою провакцинували жінку, на Чернігівщині - чоловіка. Обоє завідують відділеннями в лікарнях.
Також вчора у Житомирську область доставили 17,3 тисячі доз COVID-вакцини. Першими отримали вакцину лікарі Житомирської міської лікарні №2.
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