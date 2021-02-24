На Київщині першою провакцинували жінку, на Чернігівщині - чоловіка

Обоє завідують відділеннями в лікарнях

Обоє завідують відділеннями в лікарнях

Фото УНН

У Чернігівській області першим від COVID-19 вакцинувався завідувач загальносоматичного відділення обласної лікарні Ігор Кузін, в Київській області - в.о завідувача інфекційного відділення для дорослих Броварський багатопрофільної лікарні Тетяна Шульженко.

.Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН та PavlovskyNews.

У Чернігівській області першим від COVID-19 вакцинувався завідувач загальносоматичного відділення обласної лікарні Ігор Кузін.

На запитання, чи страшно було вакцинуватися, Кузін відповів заперечно.

Ні. Страшно хворіти, страшно бачити, як пацієнти та близькі хворіють, і на жаль помирають, оце страшно. На жаль, чи на щастя людство не вигадало нічого кращого, ніж вакцинація, тому думаю, що тільки завдяки вакцинації ми досягнемо результату та перемоги над цією хворобою, - сказав Кузін.

Першим провакцинованими медиком в Київській області стала в.о завідувача інфекційного відділення для дорослих Броварський багатопрофільної лікарні Тетяна Шульженко.

Вона заявила, що почувається добре і уточнила, що в їхній лікарні від вакцинації відмовилися медики з антитілами, які перехворіли Covid-19. Вони відклали цю процедуру на потім.

За словами Шульженко, ніякої спеціальної підготовки до вакцинації не було. Вона прийшла з робочого місця, прищепилася і зараз продовжить роботу з пацієнтами.

На питання, чи підписувала лікарка будь-які документи про нерозголошення можливого поганого самопочуття, Тетяна відповіла заперечно.

Як повідомлялося, сьогодні Скічко зазначив, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину.

Згодом стало відомо, що у Черкасах вже зробили перші щеплення від коронавірусу. Вакцину CoviShield вже вкололи десятьом медикам.

Також на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.

І у Житомирській області сьогодні розпочнеться вакцинація від COVID-19. Першим вколять лікаря-чоловіка.