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25 лютого 2021, 10:59 97

Харківська область отримала першу партію вакцини від коронавірусу для медиків

25 лютого 2021, 10:59 97
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Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам
Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам
Фото з відкритих джерел
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В середу, 24 лютого, в Харківську область надійшла перша партія вакцини від коронавірусу "Ковішилд". Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.

Вакцина прибула в Харківську область увечері 24 лютого.

"Вакцину доставили на обласний аптечний склад", - повідомили в Харківській ОДА.

В обласній держадміністрації повідомили, що в Харківській області вакцинація розпочнеться вже у четвер, 25 лютого, через два дні з моменту прибуття препарату в Україну.

Нагадаємо, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень.

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