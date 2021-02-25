Харківська область отримала першу партію вакцини від коронавірусу для медиків
Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам
Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам
В середу, 24 лютого, в Харківську область надійшла перша партія вакцини від коронавірусу "Ковішилд". Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення будуть робити медикам.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації, пише RegioNews.
Вакцина прибула в Харківську область увечері 24 лютого.
"Вакцину доставили на обласний аптечний склад", - повідомили в Харківській ОДА.
В обласній держадміністрації повідомили, що в Харківській області вакцинація розпочнеться вже у четвер, 25 лютого, через два дні з моменту прибуття препарату в Україну.
Нагадаємо, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень.
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