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25 февраля 2021, 13:53 8

Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны, - Ляшко

25 февраля 2021, 13:53 8
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Вакцина уже доставлена на все региональные склады
Вакцина уже доставлена на все региональные склады
Фото из открытых источников
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Сегодня вакцинация от коронавируса стартует во всех областях Украины

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Виктор Ляшко напомнил, что вчера вакцинацию начали в пяти областях, а сегодня она стартует во всех остальных регионах.

25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и городе Киеве", - написал Ляшко.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни Вакцина вже доставлена на всі регіональні...

Posted by Віктор Ляшко on Thursday, February 25, 2021

Как сообщалось, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину. Оба заведуют отделениями в больницах.

Также вчера в Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины. Первыми получили вакцину врачи Житомирской городской больницы №2.

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