Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны, - Ляшко

Вакцина уже доставлена на все региональные склады

Вакцина уже доставлена на все региональные склады

Фото из открытых источников

Сегодня вакцинация от коронавируса стартует во всех областях Украины

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Виктор Ляшко напомнил, что вчера вакцинацию начали в пяти областях, а сегодня она стартует во всех остальных регионах.

25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и городе Киеве", - написал Ляшко.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни Вакцина вже доставлена на всі регіональні... Posted by Віктор Ляшко on Thursday, February 25, 2021

Как сообщалось, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

На Киевщине первой провакцинировали женщину, на Черниговщине - мужчину. Оба заведуют отделениями в больницах.

Также вчера в Житомирскую область доставили 17,3 тысячи доз COVID-вакцины. Первыми получили вакцину врачи Житомирской городской больницы №2.