Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны, - Ляшко
Сегодня вакцинация от коронавируса стартует во всех областях Украины
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Виктор Ляшко напомнил, что вчера вакцинацию начали в пяти областях, а сегодня она стартует во всех остальных регионах.
25 февраля вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и городе Киеве", - написал Ляшко.
Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни Вакцина вже доставлена на всі регіональні...Posted by Віктор Ляшко on Thursday, February 25, 2021
Как сообщалось, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.
Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.
Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.
В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.