У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу першого медика
Перші "індійські" вакцини прибули до Чернівців. Першим вакцинованим від COVID-19 буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Першу партію "індійської" вакцини в Чернівцях уже розвантажили з мікроавтобуса і перемістили до спеціальних холодових камер у обласній дитячій клінічній лікарні.
За словами голови ОДА Сергія Осачука, на Буковину надійшло 15100 доз вакцини виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю, – повідомив посадовець.
Він зауважив, що першими на Буковині щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад.
Першим вакцинованим від COVID-19 буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.
Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочалася вже 24 лютого.