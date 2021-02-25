У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу першого медика

Вакцина прибула в область сьогодні вранці, першої партії вистачить для щеплення 7550 буковинців

Вакцина прибула в область сьогодні вранці, першої партії вистачить для щеплення 7550 буковинців

Фото Чернівецької ОДА

Перші "індійські" вакцини прибули до Чернівців. Першим вакцинованим від COVID-19 буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Першу партію "індійської" вакцини в Чернівцях уже розвантажили з мікроавтобуса і перемістили до спеціальних холодових камер у обласній дитячій клінічній лікарні.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, на Буковину надійшло 15100 доз вакцини виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Цього вистачить, щоб захистити від вірусу 7550 мешканців нашого краю, – повідомив посадовець.

Він зауважив, що першими на Буковині щеплення отримають близько сотні медиків мобільних бригад.

Першим вакцинованим від COVID-19 буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Як повідомлялося, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також у МОЗ кажуть, що лише 38% лікарів в Україні хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вакцинація розпочалася вже 24 лютого.