09:01  25 лютого
В Україні за добу більше восьми тисяч нових хворих COVID-19
10:32  25 лютого
Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії
08:11  25 лютого
Маніпулятори та провокатори: штаб ООС звинуватив бойовиків у порушенні режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2021, 10:12 7

На Полтавщині зробили перші щеплення проти COVID-19

25 лютого 2021, 10:12 7
Читайте также на русском языке
Протягом доби планують вакцинувати перших 70-100 лікарів
Протягом доби планують вакцинувати перших 70-100 лікарів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У четвер, 25 лютого, на Полтавщині зробили перше щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19. Першим, хто отримав вакцину, став лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Вакцинація на Полтавщині розпочалася. Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре", - зазначив голова ОДА Олег Синєгубов.

Також вакцину отримав лікар-інфекціоніст, який працює в ковідному відділенні Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні, Павло Капустян.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктора Лисака, протягом 25 лютого планують вакцинувати 70-100 лікарів Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Нагадаємо, 24 лютого Полтавська область отримала першу партію із 19 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca Covishield.

коронавірус вакцина Олег Синєгубов Полтавська область медики

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram