На Полтавщині зробили перші щеплення проти COVID-19
У четвер, 25 лютого, на Полтавщині зробили перше щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19. Першим, хто отримав вакцину, став лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Вакцинація на Полтавщині розпочалася. Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре", - зазначив голова ОДА Олег Синєгубов.
Також вакцину отримав лікар-інфекціоніст, який працює в ковідному відділенні Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні, Павло Капустян.
За словами директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктора Лисака, протягом 25 лютого планують вакцинувати 70-100 лікарів Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Нагадаємо, 24 лютого Полтавська область отримала першу партію із 19 300 доз вакцини Oxford/AstraZeneca Covishield.