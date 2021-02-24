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24 лютого 2021, 15:46 42

На Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу

24 лютого 2021, 15:46 42
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В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca
В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca
Рixabay
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У Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов в Facebook, пише RegioNews.

Він розповів, що перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко о 14:38, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.

У прищеплювальному кабінеті Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні прищепили вже 14 медиків.

У Вінницьку область доставили 17,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca.

#вакцинація_вінниччина 14:38. Час першої вакцинації на Вінниччині Знайомтесь, перша вакцинована вінничанка - лікарка...

Posted by Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА on Wednesday, February 24, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Черкасах вже зробили перші щеплення від коронавірусу.

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