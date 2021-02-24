На Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу
В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca
В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca
У Вінницькій області розпочалася вакцинація від коронавірусу. В область доставили першу партію вакцини AstraZeneca.
Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов в Facebook, пише RegioNews.
Він розповів, що перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко о 14:38, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.
У прищеплювальному кабінеті Вінницького регіонального гепатологічного центру сьогодні прищепили вже 14 медиків.
У Вінницьку область доставили 17,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca.
#вакцинація_вінниччина 14:38. Час першої вакцинації на Вінниччині Знайомтесь, перша вакцинована вінничанка - лікарка...Posted by Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА on Wednesday, February 24, 2021
Нагадаємо, сьогодні у Черкасах вже зробили перші щеплення від коронавірусу.
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