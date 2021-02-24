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24 лютого 2021, 21:28 1

У Житомирську область доставили 17,3 тисячі доз COVID-вакцини

24 лютого 2021, 21:28 1
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Першими отримають вакцину лікарі Житомирської міської лікарні №2
Першими отримають вакцину лікарі Житомирської міської лікарні №2
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Сьогодні, 24 лютого Житомирська область отримала 17 300 доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, область однією з перших в Україні розпочинає вакцинацію від коронавірусу, і медичні заклади області повністю готові до кампанії з вакцинації.

Голова ОДА зазначив, що спеціалізоване приміщення, де буде зберігатися вакцина, оснащене необхідним холодильним обладнанням та відповідає вимогам безпеки.

Маршрути бригад з вакцинації розписані таким чином, щоб здійснити щеплення усіх бажаючих представників пріоритетних груп на території області (медпрацівники, що працюють з COVID-19, соціальні працівники та люди, що перебувають у спеціалізованих закладах та військовослужбовці, що беруть участь в АТО/ООС) та через місяць повернутися до перших вакцинованих для введення другої дози вакцини”, - розповів Бунечко.

На першому етапі вакцинації в Житомирській області планують вакцинувати понад 3600 жителів. Вакцинація є добровільною та безоплатною, а препарати закуплені за державні кошти.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

Також стало відомо, що вакцину від COVID-19 24 лютого доставлять у майже всі регіони України.

Житомирська область вакцина коронавірус Віталій Бунечко ОДА

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